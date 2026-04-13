Dünya futbolunun en büyük organizasyonu 2026 FIFA Dünya Kupası, kapılarını açmaya hazırlanırken ekonomik açıdan da tarihe damga vuracak bir tablo çiziyor. 11 Haziran’da Meksika’daki Azteca Stadyumu’nda başlayıp 19 Temmuz’da New York/New Jersey’de finalle sona erecek turnuva, 48 takım ve 104 maçla rekorlar kitabına girmeye aday. ABD, Kanada ve Meksika’nın 16 şehrini kapsayan organizasyon, sadece spor tutkularını değil küresel ekonomiyi de harekete geçirecek.

FUTBOL SAHASINDA MİLYARLAR AKIYOR

FIFA ve Dünya Ticaret Örgütü işbirliğiyle hazırlanan rapora göre turnuva kapsamında 6,5 milyon kişinin yapacağı harcamalar 13,9 milyar doları bulacak. Bu harcamalar küresel ekonomiye 80,1 milyar dolarlık brüt çıktı sağlayacak ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya 40,9 milyar dolarlık katkı sunacak. Organizasyonun aynı zamanda 824 bin tam zamanlı istihdam yaratması bekleniyor.

ABD ASLAN PAYINI KAPIYOR

Turnuvanın merkez üssü konumundaki ABD, 11 ev sahibi şehriyle en büyük payı alacak. Ülke genelinde 11,1 milyar dolarlık harcamanın ekonomiye 30,5 milyar dolarlık katma değer olarak dönmesi öngörülüyor. Bu çerçevede 185 bin tam zamanlı iş imkanı oluşacak ve ülke ekonomisine 17,2 milyar dolarlık katkı sağlanacak. Kamu maliyesine ise 3,4 milyar dolarlık doğrudan ve dolaylı vergi girişi gerçekleşecek. Oxford Economics verileri, ABD’nin 1,24 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlayacağını ve bunların yaklaşık yüzde 60’ının turnuva için gelecek yeni turistlerden oluşacağını gösteriyor.

EV SAHİBİ ŞEHİRLER YENİ BİR SOLUK ALIYOR

Maçların oynanacağı kentler şimdiden hazırlıklarını hızlandırdı. Özellikle Los Angeles sekiz maça ev sahipliği yapacak ve Micronomics raporuna göre toplam ekonomik etki 594 milyon dolara ulaşacak. Bu rakam şehrin 2022’de düzenlediği Super Bowl’un etkisini geride bırakacak. Otel sektörü 158,4 milyon dolar, restoranlar ise 71,7 milyon dolar gelir elde edecek. New York ve Dallas gibi diğer merkezlerde de benzer bir ekonomik ivme bekleniyor. Vancouver, Toronto, Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, Miami, Philadelphia, Seattle ve San Francisco da bu büyük dalgadan payını alacak.

FAHİŞ FİYATLAR FUTBOLSEVERLERİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Turnuva aynı zamanda maliyetleriyle de gündeme geliyor. Yabancı turistlerin günlük ortalama harcaması 416 dolar seviyesinde gerçekleşecek. Ortalama 12 gün kalacak taraftarların kişi başı en az iki maça gitmesi öngörülüyor. Otel fiyatları özellikle Los Angeles gibi popüler kentlerde normalde 227 dolar olan gecelik oda bedelinin yüzde 90 artarak 480 dolara çıkmasına yol açacak. FIFA’nın devreye soktuğu dinamik fiyatlandırma modeli biletleri de etkiliyor. Grup maçlarında en uygun biletler 700 dolardan başlarken final için birinci kategori biletler 10 bin doları aşıyor. İkincil piyasalarda fiyatların rekor seviyelere ulaşabileceği uyarısı yapılıyor.

SPONSORLUKLARDA REKOR KIRILIYOR

Organizasyon sponsorluk açısından da zirveye oynuyor. 16 küresel sponsorluk pozisyonunun tamamı doldu. Sponsorship Marketing Association’a göre pazarlama ve sponsorluk sözleşmeleri 2,5 ila 3 milyar dolar gelir sağlayacak. FIFA, elde edilen geliri 211 üye federasyon aracılığıyla dünya çapında futbolun gelişimine aktaracak.

SOSYAL MİRAS DA MİLYARLAR DEĞERİNDE

Turnuvanın sosyal etkisi de göz ardı edilmiyor. FIFA’nın Değişim Teorisi çerçevesinde hazırlanan raporlar, ABD özelinde sosyal getirinin 6,88 milyar dolar olduğunu ve net değerinin 5,17 milyar doları bulduğunu ortaya koyuyor. Spor katılımının artması, toplum sağlığında iyileşme, suç oranlarında azalma ve gençlerin spora yönelmesi gibi kalemler uzun vadeli bir miras bırakacak. 104 maçın yaratacağı küresel medya etkisi ise ev sahibi şehirlerin turizm markalarını güçlendirecek ve önümüzdeki on yılda milyarlarca dolarlık ek turist çekme potansiyeli taşıyacak.2026 Dünya Kupası, sahada yaşanan heyecanın ötesinde ekonomiden sosyal hayata uzanan geniş bir etki yaratıyor. Üç ülkenin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek bu dev organizasyon, futbolseverleri olduğu kadar yatırımcıları, esnafı ve yerel yönetimleri de heyecanlandırıyor. Turnuva yaklaştıkça ekonomik dalganın boyutları daha net ortaya çıkacak.