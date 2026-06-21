Öncelikle Türkiye’nin Dünya Kupası’nda önce Avustralya, ardından Paraguay karşısında aldığı yenilgilerden duyduğum üzüntüyü belirterek başlamak isterim.

Ancak üzüntüm yalnızca bu futbol maçlarının sonucundan kaynaklanmıyor.

Turnuvaya katılım hakkımız doğduğundan beri sosyal medyada da sık sık karşımıza çıkan 2002 Dünya Kupası dönemindeki ruhu yakalayamadığımıza üzgünüm. Yeniden birlikte heyecanlanmayı, birlikte sevinmeyi, birlikte üzülmeyi çok arzulamıştım.

Belki bu kez başarılı olurduk, belki olmazdık. Ancak en azından o ortak duyguyu bir süre daha yaşayabilirdik.

Olmadı.

Dünya Kupası maceramız iki maç sürdü. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Daha turnuvanın havasına giremeden elendik.

Belki de bu yüzden futbolun bana hatırlattığı şey yalnızca bir yenilgi olmadı. Aynı zamanda son yıllarda giderek daha fazla hissettiğimiz bir başka gerçeği de yeniden düşündürdü.

Bölünmüş hayatlarımıza geri döndük.

Üstelik artık yalnızca bölünmüyor, adeta parçalanıyoruz.

Demokrasi yalnız sandık değil

Demokratik sistemlerde siyasi partiler yalnızca seçim kazanan veya kaybeden organizasyonlar değildir. Aynı zamanda seçmenin iradesinin temsilcileridir.

Bu nedenle parti içi süreçlere ilişkin hukuki denetim ile siyasi alanın korunması arasında hassas bir denge bulunmalıdır.

Son günlerde CHP etrafında yürüyen mutlak butlan tartışmaları da bu nedenle yalnızca bir parti içi mesele değildir. Bugün Türkiye’nin en eski ve en büyük siyasi partilerinden birinin yönetim yapısı ve temsil kapasitesi tartışılmaktadır.

Bu nedenle ortaya çıkabilecek her karar, milyonlarca seçmenin temsil duygusuna da etki ediyor.

Bugün gelinen noktada ise, bir siyasi partinin olağan siyasi faaliyetlerinden çok, seçime girip giremeyeceği, alternatif parti formülleri üretip üretmeyeceği veya olası baskın seçim ihtimallerine nasıl hazırlanacağını tartışıyoruz.

Parçalanma

Türkiye uzun yıllardır kutuplaşmayı tartışıyor.

Oysa bugün aynı siyasi geleneklerin, aynı siyasi hareketlerin ve hatta aynı siyasi partilerin kendi içlerinde parçalanma riskiyle karşı karşıya kaldıkları bir dönemden geçiyoruz.

Bir zamanlar iktidar ile muhalefet arasındaki rekabet konuşulurken bugün ana muhalefet partisinin alternatif bir parti kurarak seçime girip girmeyeceği tartışılıyor.

Bu olağan bir siyasi rekabet tartışması değildir.

Asıl soru artık başka bir yerde duruyor. Türkiye’de siyasi rekabetin kuralları ne kadar öngörülebilir?

Dünya Kupası’nda yaşayamadığımız o ortak heyecan belki kısa sürdü. Ancak ortak sevinçlerin azaldığı bir dönemde, en azından ortak kurallara ve kurumlara olan güvenimizi koruyabilmeliyiz.

Çünkü demokrasiler yalnızca seçimlerle ayakta kalmaz. Ortak kurumlara, ortak kurallara ve ortak aidiyet duygusuna da ihtiyaç duyar.