Futbolda bilinçli olarak zaman geçirme sorununa karşı yeni adımların atılması gündemde.

The Athletic'in haberine göre; Futbolun kural yapıcı kurumu International Football Association Board (IFAB), maçlarda kaybedilen süreyi azaltmak amacıyla taç atışları, kale vuruşları ve oyuncu değişiklikleri için süre sınırı getirilmesini değerlendirmeye hazırlanıyor.

TAÇ ATIŞI VE KALE VURUŞUNA GERİ SAYIM GÜNDEMDE

IFAB’ın danışma kurulları, son aylarda maç temposunu artırmaya yönelik çeşitli öneriler üzerinde çalıştı. Bu kapsamda, taç atışları ve kale vuruşları için geri sayım uygulaması getirilip getirilemeyeceği tartışıldı. Amaç, oyunun durduğu anlarda yaşanan gereksiz zaman kayıplarını en aza indirmek.

KALECİLERE 8 SANİYE KURALI HATIRLATILDI

IFAB, geçen yıl kural kitabında değişikliğe giderek kalecinin topu 8 saniyeden fazla elinde tutması halinde hücum eden takıma korner verilmesini kararlaştırmıştı. Yeni düzenleme, bu yaklaşımın daha da genişletilebileceğini gösteriyor.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ DE MASADA

Zaman kaybına neden olan unsurlar arasında oyuncu değişiklikleri de yer alıyor. IFAB, değişiklikler sırasında kaybedilen sürenin nasıl azaltılabileceğini de değerlendirdi. Olası kural değişiklikleri, Salı günü Londra’da yapılacak IFAB Yıllık İş Toplantısı’nda daha detaylı biçimde ele alınacak.

UZUN TAÇLAR TEPKİ ÇEKİYOR

Özellikle son yıllarda yaygınlaşan uzun taç atışları, zaman geçirme tartışmalarını daha da alevlendirdi. Yapılan analizlere göre, bir taç atışı ortalama 25 saniye sürüyor. Bu süre bazı maçlarda daha da uzayabiliyor.

DÜNYA KUPASI İÇİN YETİŞMEYEBİLİR

IFAB yetkilileri, olası kural değişikliklerinin doğrudan uygulanmadan önce deneme süreçlerinden geçmesi gerektiğini vurguluyor. Bu nedenle söz konusu düzenlemelerin, bu yaz yapılacak FIFA Dünya Kupası finallerine yetişmesinin zor olduğu ifade ediliyor.