İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dava kapsamında mahkeme, tensip zaptını tamamladı ve sanıkların tutukluluk durumunu değerlendirdi.

TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA

Mert Hakan Yandaş hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulayan adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi. Avukatının tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkeme, sanık Ersen Dikmen hakkında güçlü suç şüphesinin devam ettiğini ve mevcut delil durumu ile dosya kapsamının dikkate alındığını belirterek tutukluluk halinin sürdürülmesine hükmetti.

DAVA 3 NİSAN'DA

İstanbul’daki davanın ilk duruşması 3 Nisan 2026 tarihinde saat 10.30’da görülecek. Mahkeme, sürecin takip edileceğini ve sanıkların yasal haklarının gözetileceğini açıkladı.