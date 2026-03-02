Premier Lig’in eski teknik direktörü ve FIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger, ofsayt kuralında yaptığı değişiklik önerisinin resmen kabul edildiğini duyurdu.

76 yaşındaki Fransız teknik adamın önerisiyle yapılan yeni düzenlemeye göre, bir hücum oyuncusu yalnızca son savunma oyuncusunu tamamen geçtiğinde ofsayt sayılacak; vücudun herhangi bir parçasına bakılarak karar verilemeyecek.

İngiliz basınına göre, bu yeni kural ilk olarak Kanada Premier Ligi’nde test edilecek. Deneme süreci başarılı olursa, kural 2027/28 sezonundan itibaren dünya genelinde adım adım uygulanacak. Futbolseverler artık ofsayt kararlarında daha net ve adil bir uygulama görecek.