Premier Lig’in eski teknik direktörü ve FIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger, ofsayt kuralında yaptığı değişiklik önerisinin resmen kabul edildiğini duyurdu.

Ofsayt Kuralı değişiyor: Uygulanacak ilk ülke belli oldu - Resim : 1

76 yaşındaki Fransız teknik adamın önerisiyle yapılan yeni düzenlemeye göre, bir hücum oyuncusu yalnızca son savunma oyuncusunu tamamen geçtiğinde ofsayt sayılacak; vücudun herhangi bir parçasına bakılarak karar verilemeyecek.

İngiliz basınına göre, bu yeni kural ilk olarak Kanada Premier Ligi’nde test edilecek. Deneme süreci başarılı olursa, kural 2027/28 sezonundan itibaren dünya genelinde adım adım uygulanacak. Futbolseverler artık ofsayt kararlarında daha net ve adil bir uygulama görecek.