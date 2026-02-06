Futbolda Trendyol Süper Lig'de 21, Trendyol 1. Lig'de 24, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23, Beyaz Grup'ta 25, TFF 3. Lig'de ise 20. hafta maçları oynanacak.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne 18. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
TRENDYOL SÜPER LİG
Yarın:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
8 Şubat Pazar:
14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)
9 Şubat Pazartesi:
17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)
20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Chobani)
TRENDYOL 1.LİG
Yarın:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Özbelsan Sivasspor (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Arca Çorum FK (Van Atatürk)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Pendik)
8 Şubat Pazar:
13.30 Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor (Aktepe)
16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Adana)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Manisa FK-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)
9 Şubat Pazartesi :
20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)
TFF 2. LİG
Kırmızı Grup:
8 Şubat Pazar:
13.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
13.00 Muşspor-Menemen FK (Muş Şehir)
13.00 KCT 1461 Trabzon FK-Mardin 1969 (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Isbaş Isparta 32 Spor-Bursaspor (Isparta Atatürk)
9 Şubat Pazartesi:
15.00 Arkent Arnavutköy Belediyespor-Güzide Gebzespor (Bolluca)
15.00 Adanaspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Yeni Adana)
15.00 Aliağa Futbol-Somaspor (Aliağa Atatürk)
Beyaz Grup:
8 Şubat Pazar:
13.00 Batman Petrolspor-Seza Çimento Elazığspor (Batman)
13.00 GMG Kastamonuspor-Merkür Jet Erbaaspor (Gazi)
13.00 Karaman FK-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Karaman)
15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-İskenderunspor (11 Nisan)
15.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Kepezspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
15.00 Muğlaspor-Sultan Su inegölspor (Muğla Atatürk)
9 Şubat Pazartesi:
15.00 Karacabey Belediyespor-Adana 01 FK (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)
15.00 Beykoz Anadoluspor-Bucaspor 1928 (Maltepe Hasan Polat)
TFF 3. LİG
1. Grup:
8 Şubat Pazar:
15.00 Karalar İnşaat Etimesgutspor-Çorluspor 1947 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Bursa Yıldırımspor (İBB 100.Yıl)
15.00 Yalova FK 77-Astor Enerji Çankayaspor (Yalova Atatürk)
15.00 Kestel Çilekspor-Edirnespor (Kestel İlçe)
9 Şubat Pazartesi:
13.00 Bulvarspor-İnegöl Kafkasspor (Alemdağ)
15.00 Polatlı 1926-İnkılap Futbol (Polatlı İlçe)
15.00 Bursa Nilüfer Futbol-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
15.00 Silivrispor-Galata (Silivri Müjdat Gürsu)
2. Grup:
8 Şubat Pazar:
13.00 Kırıkkale FK-12 Bingölspor (Başpınar)
13.00 Cinegold Ağrı 1970 Spor-Erciyes 38 Futbol (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Silifke Belediyespor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (Silifke Şehir)
13.00 Mdgrup Osmaniyespor-Niğde Belediyesispor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
9 Şubat Pazartesi:
13.00 Suvermez Kapadokyaspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Suvermezköyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)
13.00 Malatya Yeşilyurtspor-Eti Gübre Mazidağı Fosfatspor (Yeni Malatya)
13.00 Karaköprü Belediyespor-Diyarbekirspor (Faruk Çelik)
13.00 Kilis 1984-Hacettepe A.Ş Türk Metal 1963 Spor (7 Aralık)
3. Grup:
8 Şubat Pazar:
13.00 Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor (Arhavi İlçe)
13.00 Orduspor 1967-52 Orduspor (19 Eylül)
13.00 1926 Bulancakspor-Tokat Belediyespor (Bulancak İlçe)
13.00 Çayelispor-Düzce Cam Düzcespor (Çayeli İlçe)
9 Şubat Pazartesi:
13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Pazarspor (Şehit Vefa Karakurdu)
13.00 Sebat Gençlikspor-Giresunspor (Of ilçe)
13.00 Amasyaspor-TCH Group Zonguldakspor (12 Haziran)
13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karabük İdmanyurdu (Yozgat Şehir)
4. Grup:
8 Şubat Pazar:
15.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Karşıyaka (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
15.00 Alanya 1221 Futbol-Kütahyaspor (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Afyonspor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Zafer)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
15.00 Oktay Uşakspor-Eksişehirspor (Uşak 1 Eylül)
17.00 Altay-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Alsancak Mustafa Denizli)
9 Şubat Pazartesi:
15.00 Nazillispor-Söke 1970 SK (Pamukören)
17.00 İzmir Çoruhluspor-Tire 2021 FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ
8 Şubat Pazar:
12.00 Fenerbahçe arsaVev-Beşiktaş (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis)
12.00 Çekmeköy Bilgidoğa-Galatasaray GAIN (Şile İlçe)
12.00 Fatih Vatanspor-Yüksekovaspor (İBB Balat)
12.00 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Zeytinköy 2 Nolu Saha)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Prolift Giresun Sanayispor (Seytantepe 1 Nolu Sentetik Saha)
14.00 Trabzonspor-Ünyespor (Kadir Özcan Tesisleri Çim Saha)