Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 34. hafta, Beyaz Grup’ta ise 38. hafta mücadeleleri oynanarak normal sezon sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

TRENDYOL SÜPER LİG

Bugün:

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

Yarın:

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)

26 Nisan Pazar:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

27 Nisan Pazartesi:

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)

20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Tüpraş)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

TRENDYOL 1. LİG

Yarın:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor (Van Atatürk)

13.30 Serikspor-Atakaş Hatayspor (Serik İsmail Oğan)

16.00 Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Adana)

26 Nisan Pazar:

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

16.00 SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Boluspor (Pendik)

16.00 Erzurumspor FK-Özbeyli Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Sakaryaspor-Arca Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK (Diyarbakır)

NESİNE 2. LİG

Kırmızı Grup

Yarın:

13.00 Ankara Demirspor-Güzide Gebzespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

15.00 Somaspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Soma Nazım Yavuz)

15.00 Aliağa Futbol-Bursaspor (Aliağa Atatürk)

15.00 KCT 1461 Trabzon FK-Menemen FK (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Mardin 1969 Spor-Fethiyespor (Mardin 21 Kasım Şehir)

15.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-ISBAŞ Isparta 32 Spor (Bolluca)

15.00 Muşspor-Adanaspor (Muş Şehir)

BEYAZ GRUP

Bugün:

15.00 Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

Yarın:

13.30 Batman Petrolspor-Kepezspor (Batman)

15.00 Altınordu-Sultan Su İnegölspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Merkür Jet Erbaaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)

15.00 Seza Çimento Elazığspor-Anagold 24Erzincanspor (Elazığ)

15.00 GMG Kastamonuspor-Muğlaspor (Gazi)

15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Şanlıurfa 11 Nisan)

15.00 Karaman FK-Beykoz Anadoluspor (Yeni Karaman)