Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın maç programı belli oldu:

TRENDYOL SÜPER LİG

Bugün:

20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor (Tüpraş)

Yarın:

14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

12 Nisan Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Göztepe-Kasımpaşa (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)

20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)

13 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

TRENDYOL 1. LİG

Yarın:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Arca Çorum FK (Pendik)

19.00 Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

12 Nisan Pazar:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Manisa FK (Van Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Adana)

19.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Serikspor (Aktepe)

13 Nisan Pazartesi:

16.00 Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eminevim Ümraniyespor (Diyarbakır)

NESİNE 2. LİG

KIRMIZI GRUP:

12 Nisan Pazar:

13.00 Somaspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Soma Nazım Yavuz)

15.00 Aliağa Futbol-Menemen FK (Aliağa Atatürk)

15.00 KCT 1461 Trabzon FK-ISBAŞ Isparta 32 Spor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Güzide Gebzespor-Fethiyespor (Aleattin Kurt)

15.00 Muşspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Muş Şehir)

15.00 Mardin 1969 Spor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Mardin 21 Kasım Şehir)

15.00 Ankara Demirspor-Bursaspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

BEYAZ GRUP:

12 Nisan Pazar:

15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-GMG Kastamonuspor (Şanlıurfa 11 Nisan)

15.00 Karaman FK-Muğlaspor (Yeni Karaman)

15.00 Karacabey Belediyespor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Batman Petrolspor-Beykoz Anadoluspor (Batman)

15.00 Altınordu-Bucaspor 1928 (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Kepezspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 MKE Ankaragücü-Sultan Su İnegölspor (Eryaman)

15.00 Seza Çimento Elazığspor-Merkür Jet Erbaaspor (Elazığ)

15.00 Adana 01 FK-İskenderunspor (Ali Hoşfikirer)

NESİNE 3. LİG

1. GRUP:

12 Nisan Pazar:

16.00 Silivrispor-Bursa Nilüfer Futbol (Silivri Müjdat Gürsu)

16.00 Bulvarspor-Polatlı 1926 Spor (Alemdağ)

16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (İBB 100. Yıl)

16.00 Yalova FK 77 Spor-Çorluspor 1947 (Yalova Atatürk)

16.00 Edirnespor-İnkılap Futbol (Edirne Şehir)

16.00 Astor Enerji Çankayaspor-Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri (Osmanlı)

16.00 Bursa Yıldırımspor-Galataspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.00 Kestel Çilekspor-İnegöl Kafkaspor (Kestel İlçe)

2. GRUP:

12 Nisan Pazar:

14.00 Cinegold Ağrı 1970 Spor-Malatya Yeşilyurtspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Suvermez Kapadokyaspor (Faruk Çelik)

14.00 Silifke Belediyespor-Kırıkkale FK (Silifke Şehir)

14.00 MDGrup Osmaniyespor-12 Bingölspor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

14.00 Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Niğde Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Niğde 5 Şubat)

14.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erciyes 38 Futbol (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

14.00 Kilis 1984-Diyarbekirspor (Kilis 7 Aralık)

3. GRUP:

12 Nisan Pazar:

14.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor (Ordu 19 Eylül)

14.00 1926 Bulancakspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Bulancak İlçe)

14.00 Çayelispor-Artvin Hopaspor (Çayeli İlçe)

14.00 Amasyaspor FK-Fatsa Belediyespor (Amasya 12 Haziran)

14.00 Karabük İdmanyurdu-Pazarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 TCH Group Zonguldakspor-Giresunspor (Karaelmas Kemal Köksal)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-52 Orduspor FK (DMall Düzce Şehir)

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Tokat Belediyespor (Yozgat Şehir)

4. GRUP:

12 Nisan Pazar:

16.00 İzmir Çoruhlu FK-Oktaş Uşakspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Eskişehir Anadoluspor Faaliyetleri-Ayvalıkgücü Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

16.00 Alanya 1221 Futbol-Denizli İdmanyurdu 1959 Spor (Alanya Milli Egemenlik)

16.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

16.00 Kütahyaspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Dumlupınar)

16.00 Karşıyaka-Söke 1970 Spor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Afyonspor-Tire 2021 FK (Zafer)