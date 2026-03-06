TRENDYOL SÜPER LİG
Yarın:
16.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
8 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor (Çaykur Didi)
13.30 Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Gaziantep)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Fenerbahçe-Samsunspor (Chobani)
9 Mart Pazartesi:
16.00 ikas Eyüpspor-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Zecorner Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Alanya Oba)
TRENDYOL 1. LİG
Bugün:
16.00 SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor (Yusuf Ziya Öniş)
20.00 Sakaryaspor-Adana Demirspor (Yeni Sakarya Atatürk)
20.00 Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Pendik)
Yarın:
13.30 Erzurumspor FK-Manisa FK (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor (Çorum Şehir)
16.00 Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor (Diyarbakır)
8 Mart Pazar:
16.00 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bolu Atatürk)
20.00 Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)
NESİNE 2. LİG
KIRMIZI GRUP
8 Mart Pazar:
13.00 Isbaş Isparta 32 Spor-Mardin 1969 Spor (Isparta Atatürk)
13.30 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Dağılgan)
13.30 Muşspor-Bursaspor (Muş Şehir)
15.00 Adanaspor-Ankara Demirspor (Yeni Adana)
15.30 Menemen FK-Güzide Gebzespor (Menemen İlçe)
15.30 Arkent Aranvutköy Belediyesi Futbol-Somaspor (Bolluca)
15.30 Granny's Waffles Kırklarelispor-Fethiyespor (Kırklareli Atatürk)
BEYAZ GRUP
Bugün:
15.30 Bucaspor 1928-Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Buca)
15.30 Beykoz Anadoluspor-İskenderunspor (Maltepe Hasan Polat)
Yarın:
13.30 GMG Kastamonuspor-Seza Çimento Elazığspor (Gazi)
13.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü (11 Nisan)
15.30 Karacabey Belediyespor-Altınordu (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.30 Kepezspor-Sultan Su İnegölspor (Kepez Hasan Doğan)
15.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Anagold 24Erzincanspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
15.30 Muğlaspor-Adana 01 FK (Muğla Atatürk)
8 Mart Pazar:
13.00 Karaman FK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Yeni Karaman)
NESİNE 3. LİG
1. GRUP
Yarın:
13.30 Bulvarspor-Yalova FK 77 (Alemdağ)
15.30 Kestel Çilekspor-Küçükçekmece Sinopspor (Minareli Çavuş)
15.30 İnkılap Futbol-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Ömerli)
15.30 Çorluspor 1947-Galata Spor (General Basri Saran)
8 Mart Pazar:
15.00 Karalar İnşaat Etimesgutspor-İnegöl Kafkasspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.30 Polatlı 1926 Spor-Bursa Yıldırımspor (Polatlı İlçe)
15.30 Bursa Nilüfer Futbol-Astor Enerji Çankayaspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
15.30 Silivrispor-Edirnespor (Silivri Müjdat Gürsu)
2. GRUP
Yarın:
13.30 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Kırşehir Ahi)
13.30 12 Bingölspor-Erciyes 38 Futbol (Bingöl Şehir)
13.30 Kırıkkale FK-Diyarbekirspor (Başpınar)
13.30 Malatya Yeşilyurtspor-Niğde Belediyespor (Yeni Malatya)
13.30 Cinegold Ağrı 1970 Spor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor (Vali Lütfi Yiğenoğlu)
8 Mart Pazar:
13.30 Suvermez Kapadokyaspor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (Suvermez Köyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)
13.30 Karaköprü Belediyespor-Mdgrup Osmaniyespor (Faruk Çelik)
13.30 Kilis 1984-Silifke Belediyespor (7 Aralık)
3. GRUP
Yarın:
13.30 Pazarspor-Giresunspor (Pazar İlçe)
13.30 Orduspor 1967-Karabük İdmanyurduspor (19 Eylül)
8 Mart Pazar:
13.30 Fatsa Belediyespor-52 Orduspor (Fatsa İlçe)
13.30 Artvin Hopaspor-Tokat Belediyespor (Arhavi İlçe)
13.30 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor (Şehit Vefa Karakurdu)
13.30 Sebat Gençlikspor-TCH Group Zonguldakspor (Ortahisar Yavuz Selim)
13.30 1926 Bulancakspor-Amasyaspor (Bulancak İlçe)
13.30 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Çayelispor (Yozgat Şehir)
4. GRUP
Yarın:
14.00 Oktaş Uşakspor-Karşıyaka (Uşak 1 Eylül)
15.30 Ayvalıkgücü Belediyespor-Tire 2021 FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)
8 Mart Pazar:
15.30 Eskişehirspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Prof. Dr. Fethi Heper)
15.30 Denizli İdmanyurdu-Söke 1970 Spor (Denizli Atatürk)
15.30 Altay-Kütahyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
15.30 Nazillispor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Pamukören)
15.30 İzmir Çoruhlu FK-Alanya 1221 Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.30 Afyonspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Zafer)