Futbolda ezber bozan yeni dönem: Siyah kart sahaya çıkıyor

HANGİ DURUMLARDA SİYAH KART GÜNDEME GELECEK?



Uygulama yalnızca kötü tezahüratla sınırlı olmayacak. Çocuklara, teknik ekiplere, rakip takım oyuncularına ve görevlilerine yönelik hakaret ve sözlü tacizler; fiziksel müdahaleler, hakemlere yönelik saldırgan davranışlar ile ebeveyn ve seyirciler arasında yaşanan sözlü veya fiziksel çatışmalar da yeni prosedür kapsamında değerlendirilecek.