Romanya'da futbol sahalarında dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Romanya Futbol Federasyonu (FRF), çocukları tribünlerdeki yetişkinlerin baskısı, aşırı hırsı ve agresif davranışlarından korumak amacıyla "siyah kart" uygulamasını başlattı.
Futbolda ezber bozan yeni dönem: Siyah kart sahaya çıkıyor
Futbolda yıllardır kullanılan sarı ve kırmızı kartlara dikkat çeken bir yenisi ekleniyor. İlk olarak altyapı karşılaşmalarında uygulanacak "siyah kart", futbol dünyasında şimdiden merak konusu oldu.Faruk Can Ünlüyurt
Yeni uygulama, bu sezondan itibaren U7-U16 yaş kategorilerindeki altyapı müsabakalarında geçerli olacak. Siyah kart futbolculara değil, tribünlerde uygunsuz veya saldırgan davranışlarda bulunan ebeveyn ve seyircilere yönelik kullanılacak.
Romanya Futbol Federasyonu, bu uygulamayla tribünlerdeki yetişkinlerin baskı ve davranışlarının çocuk futbolcular üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin önüne geçmeyi amaçlıyor.
SİYAH KART NASIL UYGULANACAK?
Yeni sistem üç aşamadan oluşacak. Hakem tribünlerde uygunsuz davranış tespit ettiğinde öncelikle karşılaşmayı geçici olarak durduracak. Teknik direktörlerden kendi taraftarları veya velileriyle konuşarak davranışların sona erdirilmesini istemesi beklenirken, imkan bulunması halinde anons sistemiyle de uyarı yapılacak.
Uyarıya rağmen uygunsuz davranışların sürmesi durumunda ikinci aşamaya geçilecek. Hakem karşılaşmayı 10 dakika süreyle askıya alacak ve takımları soyunma odasına gönderecek. Bu süre içerisinde ortamın sakinleştirilmesi için yeniden girişimde bulunulacak.
SİYAH KART ÇIKARSA MAÇ TAMAMEN BİTECEK
Karşılaşmanın yeniden başlamasının ardından tribünlerdeki uygunsuz davranışların devam etmesi halinde ise üçüncü ve son aşama uygulanacak.
Hakem bu durumda siyah kartı gösterecek ve karşılaşmayı kalıcı olarak sona erdirecek. Siyah kart böylece maçın tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle kesin olarak durdurulduğunu gösteren görsel işaret olacak.
HANGİ DURUMLARDA SİYAH KART GÜNDEME GELECEK?
Uygulama yalnızca kötü tezahüratla sınırlı olmayacak. Çocuklara, teknik ekiplere, rakip takım oyuncularına ve görevlilerine yönelik hakaret ve sözlü tacizler; fiziksel müdahaleler, hakemlere yönelik saldırgan davranışlar ile ebeveyn ve seyirciler arasında yaşanan sözlü veya fiziksel çatışmalar da yeni prosedür kapsamında değerlendirilecek.
Romanya Futbol Federasyonu, çocukların yetişkinlerin tribündeki hırslarının, baskılarının veya öfkelerinin mağduru olmaması gerektiğini vurguluyor.
Federasyonun 11 Eylül 2026'da aldığı kararla uygulamaya giren sistem, U7'den U16'ya kadar çocuk ve gençlik müsabakalarının yönetmeliklerine dahil edildi.