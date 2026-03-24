Çekya’da futbolu sarsan geniş çaplı şike ve bahis operasyonu başlatıldı. Europol ve Interpol koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın, alt liglerden birinci lige kadar uzandığı ve 40’tan fazla isim hakkında işlem yapılmasının beklendiği bildirildi.
Futbolda dev şike operasyonu: UEFA ve Interpol de devreye girdi.. Avrupa ülkesi şokta
Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Ülke basınında “tarihin en büyük yolsuzluk operasyonu” olarak nitelendirilen soruşturmanın merkezinde Moravya bölgesinin yer aldığı ifade edilirken, sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında onlarca kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Soruşturmanın, yaklaşık üç yıl süren teknik ve mali takip sonucunda hayata geçirildiği belirtildi.
Yetkililer, incelemenin yalnızca alt liglerle sınırlı olmadığını, birinci ligden dördüncü lige kadar geniş bir yapıyı kapsadığını ve gençlik kategorilerindeki maçların da mercek altına alındığını vurguladı.
Çek Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda’nın kulüp yöneticilerine gönderdiği mesajda da operasyonun ülke futbol tarihinin en kapsamlı müdahalesi olduğu ifade edildi. Aynı süreçte 40’tan fazla futbolcu, hakem, yönetici ve kulüp hakkında işlem başlatılacağı bilgisi paylaşıldı.
Soruşturma kapsamında bazı kulüplerin, hakem atamalarının ve belirli maç sonuçlarının bahis piyasalarıyla bağlantılı şekilde manipüle edilip edilmediği araştırılıyor.
Dosyada kamu ve futbol dünyasından dikkat çeken isimlerin de yer aldığı, aramaların birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirildiği ve sürecin genişletilerek devam ettiği belirtildi
UEFA’nın da yolsuzlukla mücadele birimi üzerinden sürece dahil olduğu ve soruşturmanın uluslararası boyuta taşınabileceği ifade edildi.
Yaşanan gelişmelerin, Çekya futbolunda 2004 yılındaki skandalın ardından en büyük krizlerden biri olduğu ve lig yapısından hakem sistemine kadar geniş kapsamlı etkiler doğurabileceği değerlendiriliyor.