Futbolda geniş yankı uyandıran bahis soruşturmasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam, devam eden operasyonların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

OPERASYONLARA DÜNYA KUPASI ARASI

Soruşturmanın seyrine ilişkin bilgi veren Osman Sağlam, takvime dikkat çekerek, “Dünya Kupası var, ligler bitmek üzere. Bu yüzden operasyonlara bir süre ara verdik. Liglerin bitimiyle birlikte operasyonlar hızlı bir şekilde devam edecek.” dedi.

'EN BÜYÜK SORUN AHLAK PROBLEMİ'

Türk sporundaki temel sorunun yapısal değil etik olduğunu vurgulayan Sağlam, “Bu operasyonlar ilk defa bu kadar iradeli ve kapsamlı şekilde şu an ortaya konuyor. Bu operasyonlarda gördüğümüz en büyük sorun mevzuat ya da yönetmelik eksikliği değil. En büyük sorun Türk sporundaki ahlak sorunu.” ifadelerini kullandı.

Sporcuların bilinç düzeyine de değinen Sağlam, “Sporcular, 8-9 yaşında bu işin içine giren ve maalesef çok da profesyonel eğitimlerden geçmeyen insanlar. Ne kadar ünlü de olsalar sporun etik değerleri bakımından bilinçli olduklarını düşünmüyorum. Sporculardan ‘Ben bunun suç olduğunu bilmiyordum’ savunmasıyla karşılaştık.” şeklinde konuştu.

500’E YAKIN YÖNETİCİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın çarpıcı detaylarını paylaşan Sağlam, kulüp yöneticilerine ilişkin dikkat çeken veriler ortaya koydu.

Sağlam, “Futbolda üçüncü lige kadar yaptığımız araştırmada 500’e yakın kulüp idarecisinin bizzat operasyonlardan sonra dahi legal bahis oynadığını tespit ettik. İdari yaptırım ve cezalar bile bazılarına engel olamıyor. Bunların arasında dört büyüklerin idarecileri de var.” dedi.