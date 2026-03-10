Yeniçağ Gazetesi
10 Mart 2026 Salı
Futbolda bahis skandalı: İki isim süresiz men cezası aldı

MLS yönetimi, yürütülen bahis soruşturması sonrası iki futbolcuya ömür boyu men cezası verdi.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
ABD’de MLS yönetimi, yürütülen bahis soruşturması kapsamında kendi maçları üzerine bahis oynadıkları belirlenen Derrick Jones ile Yaw Yeboah’a ömür boyu men cezası verdi. İki futbolcunun sarı kart üzerine de bahis yaptığı ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin en üst futbol organizasyonu Major League Soccer (MLS), gerçekleştirilen bahis incelemesi sonucunda iki oyuncuya süresiz men cezası uyguladı.

Lig yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Derrick Jones ve Yaw Yeboah’ın 2024 ve 2025 sezonlarında futbol karşılaşmalarına yoğun biçimde bahis oynadıklarının tespit edildiği bildirildi.

Yapılan incelemelerde iki oyuncunun kendi takımlarının yer aldığı maçları da kapsayan bahislerde bulunduğu ifade edildi.

SİSTEMDEN UYARI GELDİ

Soruşturmanın, MLS’in etik ortaklarından gelen şüpheli bahis bildirimleri üzerine başlatıldığı ve ayrıntılı inceleme sonucunda iki futbolcuya ömür boyu men cezası verildiği aktarıldı.

Lig yönetimi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Jones ve Yeboah’ın 2024 yılında Columbus Crew forması giydikleri dönemde oynanan bir maçta Derrick Jones’un sarı kart göreceğine dair bahis oynadığı belirlendi. Karşılaşmada Jones’un sarı kart gördüğü de kayıtlara geçti.

BAHİSÇİLERLE PAYLAŞTILAR

MLS yetkilileri ayrıca iki futbolcunun sarı kart ihtimaline ilişkin bazı bilgileri diğer bahisçilerle paylaşmış olabileceğini de tespit etti.

Öte yandan yürütülen soruşturmada söz konusu bahis faaliyetlerinin maç sonucunu doğrudan etkilediğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığı da vurgulandı.

Derrick Jones ile Yaw Yeboah, 2024 sezonunda Columbus Crew takımında birlikte forma giymişti. Jones, 2025 sezonunda da aynı ekipte oynadıktan sonra 1 Ocak 2026’dan bu yana kulüpsüz durumda bulunuyor.

Yaw Yeboah ise Los Angeles FC ile sözleşme imzaladıktan sonra Ocak ayında kulübüyle karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Ganalı futbolcunun kariyerini Çin’de sürdürdüğü belirtildi.

