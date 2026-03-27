Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi çerçevesinde Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig’deki kulüplerin başvurularını sportif, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler açısından değerlendirdi.

İnceleme sonucunda Süper Lig’den 6, 1. Lig’den 12 ve 2. Lig’den 17 kulüp ulusal lisans almaya hak kazandı.

Eksikliklerini tamamlamayan Adana Demirspor, MKE Ankaragücü, Adanaspor, Yeni Malatyaspor, Bucaspor 1928, Merkür Jet Erbaaspor ve İskenderunspor üçer puan silme cezası aldı.

Böylece Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’deki kulüplerden 11’inin UEFA, 58’inin ulusal lisans sahibi olduğu belirtildi. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden 5 kulüp de UEFA lisansı kazandı.