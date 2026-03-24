İstanbul Ümraniye’de 19 Mart gecesi yaşanan silahlı saldırıda, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay’ın arkadaşı Kubilay Kundakçı hayatını kaybetti.

İddiaya göre Canbay, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşmek istedi ve arkadaşı Kundakçı’dan yardım talep etti. Bunun üzerine Kundakçı, Canbay ve beraberindeki kişiler, Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Araç içinde bekledikleri sırada olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Kubilay Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, soruşturma kapsamında aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

"ATEŞ ETMEDİM" DEMİŞTİ

Şüphelilerden Kadayıfçıoğlu ifadesinde, “Silah boğuşma sırasında patladı, kesinlikle ateş etmedim. Şoka girdim, silahın kimden çıktığını fark etmedim” dedi.