Geçtiğimiz sezon Amedspor’da oynayan fakat geçirdiği sakatlıklar nedeniyle futbol hayatını bitirme kararı alan Max Gradel bakan yardımcısı oldu.

2024-2025 sezonu öncesinde kadro çalışmalarını sürdüren Sakaryaspor son olarak Gaziantep FK forması giyen Max Gradel’i renklerine bağlamıştı. Yeşil-siyahlı ekipte yaşanan yönetim krizlerinin ardından takımdan ayrılmak isteyen 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sakaryaspor’dan ayrıldıktan sonra Amedspor’a imza attı.

SAKATLIK FUTBOL KARİYERİNİ BİTİRDİ

Sezon başında Amedspor forması giymeye başlayan Max Gradel, burada 16 resmi karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli futbolcu, söz konusu maçların tamamına ilk 11’de başlarken, 1 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Aynı sezon içerisinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Gradel, futbolculuk kariyerini noktalama kararı aldı. Yaşadığı ağır sakatlık sonrası futbol hayatını bitiren Gradel, daha sonra ülkesine geri döndü.

DROGBA SAYESİNDE TÜRKİYE’YE GELDİ

Fildişi Sahilli futbolcu, dünyaca ünlü eski futbolcuları Didier Drogba gibi ülkesinin sembol isimlerinden bir oyuncuyken, 2020 yılında Türkiye’ye ilk transfer olduğu zaman Drogba ile görüştüğünü ve görüşme sonucu Türkiye’ye geldiğini ifade etmişti.

MAX GRADEL KİMDİR?

Sivasspor’a 2020 yılında transfer olarak gelen Max Graldel 30 Kasım 1987 tarihinde Afrika bölgesinde bulanan Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nde dünyaya geldi.

Futbol altyapısına İngiliz kulübü Leicester City’de başlayan Gradel, sırasıyla Bournemouth, Leeds United, Saint-Étienne, Toulouse, Sivasspor Gaziantep FK ve Sakaryaspor’da forma giydi. 38 yaşındaki Max Gradel, kariyerinde çıktığı 559 maçta 129 gol ve 91 asist kaydetti.