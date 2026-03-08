Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan futbol sahasında meydana geldi. Çocukların top oynadığı alana sahipleriyle birlikte getirilen ağızlıksız pitbull cinsi köpekler, bir süre sonra birbirine saldırmaya başladı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, bayıltıcı silah kullanarak köpeklere müdahale etti. Köpekler daha sonra veterinerlik ekipleri tarafından kliniğe götürüldü. Olay sırasında köpek sahiplerinin ise bölgeden kaçtığı öğrenildi.