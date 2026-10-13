Kaynak: Haber Merkezi

Çin 1. Ligi'nde Shaanxi Union ile Foshan Southern Lions arasında oynanan karşılaşma, futbol tarihinde nadir rastlanan bir pozisyona sahne oldu.

Ev sahibi Shaanxi Union'ın 5-1 kazandığı mücadelenin ikinci yarısının başlarında sahada aynı anda iki top bulunması büyük karışıklığa neden oldu. Pozisyonun devamında iki top da aynı anda kaleye girerken hakemin kararı tartışma yarattı.

SAHAYA İKİNCİ TOP GİRDİ, ORTALIK KARIŞTI

Olay, topun taç çizgisinden dışarı çıkmasının ardından yaşandı. Taç atışı kullanıldığı sırada saha kenarındaki koninin üzerinde bulunan başka bir top da oyun alanına gönderildi.

Shaanxi Union futbolcuları, toplardan birinin maç topu olduğunu düşünerek hızlı bir hücum başlattı.

Bu sırada Foshan Southern Lions'ın forveti Mame Ndiaye, sahada ikinci bir top bulunduğunu takım arkadaşlarına ve rakiplerine göstermek amacıyla diğer topu kendi kalesine doğru gönderdi.

Ancak sahadaki diğer futbolcular durumu fark etmedi.

İKİ TOP AYNI ANDA AĞLARA GİTTİ

Foshan Southern Lions kalecisi Shi Xiaotian, aynı anda kalesine doğru gelen iki farklı topla karşı karşıya kaldı.

Kaleci, Shaanxi Union'ın uzaktan çektiği şutu kurtarmasına rağmen topu kontrol edemedi. Dönen topu tamamlayan rakip futbolcu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Tam o sırada Ndiaye'nin kendi kalesine doğru gönderdiği diğer top da kalecinin bacaklarının arasından geçerek gol çizgisini geçti. Böylece aynı pozisyonda iki farklı top da kaleye girmiş oldu.

HAKEM İKİ GOLÜ DE İPTAL ETTİ

Yaşanan karışıklığın ardından Foshan Southern Lions futbolcuları hakemin etrafını sararak pozisyona itiraz etti. Hakem oyunu durdurarak iki golü de geçersiz saydı.

Ayrıca ikinci topu kendi kalesine doğru gönderen Mame Ndiaye'ye sportmenlik dışı davranış gerekçesiyle sarı kart gösterildi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler futbolseverleri şaşkına çevirirken sıra dışı pozisyon, karşılaşmanın 5-1'lik sonucunun önüne geçti.