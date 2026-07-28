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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı İsa Yaldız, Bilecik Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Başkanı Halil Öztürk, Klasman Gözlemcisi Fatih Gündoğdu, İl Hakem Kurulu üyeleri Mehmet Karagöz ve Adem Akkaya ile il hakemi İbrahim İnce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, yeni sezon öncesi Bilecik’te yürütülecek hakemlik faaliyetleri, organizasyonlar ve futbolun gelişimine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür ederek, 2026-2027 futbol sezonunun hakem camiası için sağlık, başarı ve fair-play ruhu içerisinde geçmesini temenni etti.