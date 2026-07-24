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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı mücadele eden Arjantinli yıldız Lionel Messi, saha dışındaki yatırımlarıyla teknoloji dünyasında adından söz ettiriyor. Silikon Vadisi’nde kurduğu yatırım platformu üzerinden yapay zekâ girişimlerine fon sağlayan Messi’nin, sektörün öncü şirketlerinden World Labs’e ortak olduğu ortaya çıktı.

SPOR ODAKLI BAŞLADI, YAPAY ZEKÂYA YÖNELDİ

Messi'nin teknoloji yolculuğu, 2022 Katar Dünya Kupası öncesinde San Francisco'da Play Time Sports-Tech HoldCo şirketini kurmasıyla başladı. Çevrim içi video platformu Viki'nin kurucusu Razmig Hovaghimian ortaklığında yürütülen platform, yaklaşık 200 milyon dolarlık fon büyüklüğüyle yola çıktı. Başlangıçta Matchday ve AC Momento gibi spor ve medya odaklı girişimleri destekleyen şirket, son yıllarda strateji değiştirerek ağırlığını yapay zekâ projelerine kaydırdı.

Şirket portföyünde World Labs’in yanı sıra robotik firması FieldAI, yapay zekâ veri platformu SuperAnnotate, fiziksel dünya modelleri tasarlayan Perceptron, çok modlu üretken yapay zekâ odaklı Fish Audio ve 3D içerik platformu Intangible gibi önemli girişimler bulunuyor.

WORLD LABS’İN PİYASA DEĞERİ 5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Messi'nin en dikkat çeken yatırımlarından biri olan World Labs, Stanford Üniversitesi Profesörü Fei-Fei Li tarafından Nisan 2024'te hayata geçirildi. Şirket, yapay zekânın üç boyutlu fiziksel dünyayı anlamasını ve onunla etkileşime girmesini sağlayan "uzamsal zeka" teknolojileri üzerinde çalışıyor.

Metin ve 2D görsellerle sınırlı metotların ötesine geçen World Labs; otonom sürüş, robotik etkileşim ve gerçek dünya simülasyonları için temel altyapılar geliştiriyor. Son yatırım turlarıyla piyasa değeri 5 milyar dolara yükselen şirket, kısa süre önce insansı robotların sanal ortamda eğitilmesini sağlayan SceniX yazılım firmasını bünyesine katmıştı.