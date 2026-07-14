Dijital yayın platformlarının Türk futboluna damga vurmuş isimlerin ardından rotayı küresel efsanelere çevirmesiyle birlikte, Jose Mourinho belgeseli için resmi tarih netleşti. Hazırlık süreci yaklaşık iki yıl süren ve ilk dedikoduları 2024 yılının son döneminde basına sızan mini belgesel serisi, 11 Ağustos tarihinde Netflix kütüphanesindeki yerini alacak. Toplamda üç bölümden oluşan bu özel yapım, Portekizli teknik adamın taktik dehasını, saha kenarındaki agresif tavırlarını ve futbol dünyasının zirvesine tırmanış hikayesini derinlemesine inceliyor.

EFSANE OYUNCULAR VE TEKNİK ADAMLAR MOURINHO'YU ANLATACAK

Mourinho'nun başarılarla dolu 20 yıllık görkemli kariyerine ışık tutan belgeselde, dünya futbolunun en parlak yıldızları da kamera karşısına geçti. Yapımda Didier Drogba, Iker Casillas, Sir Alex Ferguson, John Terry, Eden Hazard ve Luis Figo gibi efsane isimlerin Portekizli çalıştırıcı hakkındaki özel açıklamaları ve daha önce duyulmamış anıları yer alıyor. Tanıtımlarda tecrübeli teknik direktörün Inter, Porto ve Real Madrid dönemlerinde kazandığı tarihi başarıların perde arkasına geniş yer ayrıldığı görülüyor.

FENERBAHÇE DETAYI GİZEMİNİ KORUYOR

Belgesele dair Türk futbol kamuoyunda ve sarı-lacivertli taraftarlar arasında en çok merak edilen konu ise yapımda Fenerbahçe bölümlerinin yer alıp almadığı oldu. Çekimlerin yapıldığı dönemde sarı-lacivertli ekibin başında bulunan ve Türkiye'de büyük bir hareketlilik yaratan Mourinho'nun İstanbul macerasının belgesele dahil edilip edilmediği henüz netlik kazanmadı. Bu gizemli durum, belgeselin Türkiye'deki izlenme oranlarını doğrudan etkileyecek en büyük merak unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.