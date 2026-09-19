Kağıthane Belediyesi, ilçe genelinde sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve spor olanaklarını artırmak amacıyla projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Nurtepe Mahallesi’ne kazandırılacak olan Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi için görkemli bir temel atma töreni düzenlendi. Yerel yönetim yetkilileri, mahalle sakinleri ve sporseverlerin katılımıyla gerçekleşen törenle birlikte tesisin yapım sürecine resmen başlandı. İçerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, modern spor stüdyoları ve açık alan spor sahalarının bulunacağı bu tesis, ilçenin spor altyapısına son derece kritik ve kalıcı bir katkı sunmayı hedefliyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçedeki her yaştan vatandaşın sporla buluşmasına büyük önem verdiklerini vurguladı. Öztekin yaptığı açıklamada, Kağıthane’nin her mahallesinde çocukların, gençlerin ve tüm hemşehrilerin sporla iç içe olabileceği alanlar oluşturmak amacıyla aralıksız çalıştıklarını ifade etti.

Nurtepe Mahallesi’nde son derece önemli bir yatırımın temelini atmaktan gurur duyduklarını belirten Öztekin, yüzme havuzundan fitness alanlarına, spor stüdyolarından farklı branşlara hizmet verecek çok yönlü alanlara kadar kapsamlı bir tesisi Nurtepe’ye kazandırdıklarını dile getirdi.

Konuşmasını sürdüren Belediye Başkanı Öztekin, inşa edilen alanların sadece fiziki yapılar olmadığının altını çizdi. Kendi anlayışlarında spor tesislerinin yalnızca binalardan ibaret kalmadığını söyleyen Öztekin, bu alanların çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimine doğrudan katkı sağladığını belirtti. Aynı zamanda ailelerin birlikte nitelikli zaman geçirebildiği ve vatandaşların günlük yaşamlarında spora daha fazla yer ayırmasına imkan tanıyan gerçek yaşam alanları kurulduğunu kaydetti. Bu hizmet vizyonu doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında spor yatırımlarını sürdüreceklerini aktaran Öztekin, Nurtepe Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi projesinin de bu stratejik çalışmaların en önemli parçalarından biri olacağını sözlerine ekledi.

PROJENİN TEKNİK DETAYLARI VE YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU



Hayata geçirilen proje teknik mimarisi ve geniş kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. Kompleks bünyesinde yer alacak yarı olimpik yüzme havuzu, 25 metre uzunluğa ve 12,5 metre genişliğe sahip olacak biçimde tasarlandı. Toplamda 5 kulvardan oluşacak olan bu modern havuz, 2 metre derinliğiyle uluslararası ve ulusal yüzme standartlarına uygun bir altyapı sunacak. Havuz alanı tek başına toplam 312,5 metrekarelik geniş bir kullanım alanına sahip bulunuyor. Böylece hem yüzme sporuyla profesyonel olarak ilgilenen sporcular hem de yüzme öğrenmek ve spor yapmak isteyen vatandaşlar güvenli ve konforlu bir ortamda su sporları yapma imkanına kavuşacak.

Nurtepe Spor Kompleksi yalnızca bir yüzme tesisi olmakla kalmayıp, kapalı alanlarındaki zengin spor imkanlarıyla da göz dolduruyor. Kompleks içerisinde yer alan 293 metrekarelik serbest ağırlık ve kardiyo salonu, vücut geliştirme ve kondisyon artırmaya yönelik son teknoloji ekipmanlarla donatılacak. Bunun yanı sıra tesiste 153 metrekarelik genel spor alanı ve grup egzersizleri ile farklı branş antrenmanlarının yapılabileceği 83 metrekarelik özel bir spor stüdyosu yer alacak. Sporcuların antrenman öncesi ve sonrası tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına tesiste modern ve hijyenik soyunma odaları, duş alanları ve dinlenme bölümleri de bulunacak.

Tesisin kapalı alanlarında sunulan imkanlar, dış mekanda inşa edilecek sahalarla destekleniyor. Kompleksin açık alanlarında yer alacak futbol ve basketbol sahaları sayesinde mahalledeki gençler ve çocuklar açık havada spor yapmanın keyfini çıkarabilecek. Farklı yaş gruplarından vatandaşların aynı anda yararlanabileceği bu açık sahalar, mahalledeki komşuluk ilişkilerini pekiştirecek ve toplumsal dayanışmayı destekleyecek. Böylece proje, sadece yüzme branşına odaklanan bir alan olmanın ötesine geçerek, geniş bir yelpazede hizmet veren bütüncül bir spor ve sosyal yaşam merkezi kimliği kazanacak.

Son yıllarda hayata geçirilen gençlik merkezleri, yürüyüş yolları, parklar ve spor kompleksleriyle öne çıkan Kağıthane Belediyesi, Nurtepe Mahallesi’ndeki bu yeni adımıyla ilçedeki yaşam kalitesini bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Tamamlandığında bölgenin çehresini değiştirecek olan Nurtepe Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, hem çocukların yeteneklerini keşfetmelerine zemin hazırlayacak hem de yetişkinlerin stresten uzaklaşarak sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunacak. İnşaat çalışmalarının hızla tamamlanarak tesisin kısa süre içerisinde vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor.