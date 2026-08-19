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Kaynak: AA / DHA / İHA

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ve Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesinin de bu sabah saatlerinde operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi.

OKTAY SARAL 'SIRA SANA DA GELECEK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyonun sinyalini vermişti.





Saral, Kuytul'a 'sıra sana da gelecek ifadelerini kullanmıştı. Kuytul ve ailesi bu sabah Adana'daki ikametlerinde gözaltına alındı.

FURKAN VAKFINDAN AÇIKLAMA

Gözaltı işleminin hemen ardından Alparslan Kuytul'un kurucusu olduğu Furkan Vakfı'ndan açıklama geldi...



Açıklamada ''Furkan Hareketi Sahipsiz Değildir! Alparslan Kuytul Hocaefendi, Semra Kuytul Hocahanım ve birçok Furkan Gönüllüsü şafak operasyonuyla hukuksuzca gözaltına alınarak emniyete götürüldü! Alparslan Hocamız ve kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız!''

ifadelerine yer verildi...

ALPARSLAN KUYTUL'DAN TEPKİ: EVİNDE OLAN İNSANA YAKALAMA DENMEZ

Alparslan Kuytul polislerin yakalama kararı metnine tepki göstererek, "Ben kaçmadım. Yakalama dersen imza atmam. Yaptığınız şey gözaltı, onu da kanunsuz yapıyorsunuz! Kendi evimdeyim, evinde olan insana yakalama denmez" dedi.