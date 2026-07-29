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Cumhuriyet ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik açıklamalarıyla tepki çeken 'trol' Furkan Bölükbaşı, bu kez muhaliflere ilişkin yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Bölükbaşı, farklı siyasi görüşlere yaklaşımına dair değerlendirmelerde bulundu.

"ONLAR YANLIŞ DÜŞÜNÜYOR OLABİLİR AMA..."

Bölükbaşı, paylaşımında kendi çevresinde geçen bir diyaloğu aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Bizim mahalleden bir arkadaş muhalifler için 'Onlar yanlış düşünüyor olabilir ama onlara bu kadar sert olmamalıyız' dedi."

Bu sözlerin ardından kendi görüşünü de paylaşan Bölükbaşı, farklı bakış açılarına açık olunması gerektiğini ifade etti.

"BELKİ DE ONLAR HAKLIDIR"

Paylaşımının devamında dikkat çeken ifadeler kullanan Bölükbaşı, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben bir ötesini söylüyorum. Belki de onlar haklıdır dedim. Belki de onlar haklıdır, belki de biz yanlış bakıyoruz."

Atatürk karşıtı paylaşımlarıyla tepki çeken Bölükbaşı'nın bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, paylaşıma "pişman oldu" yorumları yağdı.