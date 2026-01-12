Sosyal medyada paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" nedeni ile tutuklanan Furkan Bölükbaşı, tahliye edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşım gerekçe göstererek Bölükbaşı hakkında TCK 310'uncu maddesi "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

11 KASIM'DA TUTUKLANMIŞTI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı, çıkarıldığı mahkemece 11 Kasım'da tutuklanmıştı.

Tahliye haberini Nisa Çaydan isimli sosyal medya içerik üreticisi duyurdu.

Çaydan, paylaşımında “Merhaba dinleyen, aylardır bu güzel haberi vermek için sabırsızlanıyordum. Beklenen gün geldi, Furkan Bölükbaşı tahliye edildi!” ifadelerine yer verdi.