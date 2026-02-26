İkili, 2019 yazında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinin setinde partner olarak kamera karşısına geçmiş, sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü. Uzun süredir birlikte olan çift, ilişkilerini yıllarca basından ve sosyal medyadan uzak tutmayı başardı.
Furkan Andıç'tan Aybüke Pusat'a romantik kutlama: Sosyal medya hesabından aşkını haykırdı
Birliktelikleri yıllar önce başlayan oyuncu çift Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, ilişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih etse de aşkları tüm hızıyla sürüyor. Andıç, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla sevgilisinin yeni yaşını kutlayarak dikkat çekti.Hande Karacan
Hatta sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayan çift, geçtiğimiz yıl eylül ayında ilk kez bir ödül törenine el ele katılarak aşklarını kamuoyuna açık şekilde göstermişti. O günden sonra ilişkilerini saklama konusunda daha rahat bir tavır sergilediler.
Geçtiğimiz günlerde Saba Tümer’in programına konuk olan Furkan Andıç, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Tümer’in “İlişkinizi nasıl bu kadar gözlerden uzak tutabiliyorsunuz?” sorusuna Andıç, “Biraz da özelimiz bize kalsın istiyoruz” yanıtını vererek sınırlarını net bir şekilde ortaya koydu.
Şu sıralar Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde rol alan Aybüke Pusat 31 yaşına bastı. Sevgilisinin doğum gününü kutlayan Andıç, 3,3 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı romantik karelere, “İyi ki doğdun güneş çilli sevgilim. İyi ki varsın. Yeni yaşın yüzünü hep güldürsün, hayal ettiğinden daha güzel bir yıl olsun” notunu düştü.
Romantik paylaşım kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.