“Yak Gel”, “Senden Öğrendim”, “Rum Havası” ve “Al Sevgilim” gibi hafızalara kazınan şarkıların sahibi olan Funda Arar, yıllardır müzik kariyerindeki istikrarının yanı sıra özel hayatındaki duruşuyla da takdir topluyor. Ancak bu kez gündeme gelme sebebi sahne performansı değil, sosyal medya eleştirisi oldu.
Funda Arar’dan sosyal medyaya sert çıkış: “Yeter artık, bıktım”
Ünlü sanatçı Funda Arar, sosyal medyada gördüğü paylaşımlar karşısında daha fazla sessiz kalamadı. Arar, “Yeter artık, gerçekten bıktım” diyerek dijital dünyanın yapay yüzüne adeta ateş püskürdü. Ünlü ismin bu çıkışı gündeme damga vurdu.Derleyen: Hande Karacan
Türk pop müziğinin güçlü sesi, dijital platformlardaki tekdüze ve gösteriş odaklı paylaşımlardan duyduğu rahatsızlığı samimi sözlerle anlattı. Sosyal medyadaki içeriklerin birbirinin kopyası haline geldiğini söyleyen Arar, bu durumdan yorulduğunu vurguladı.
“Sürekli aynı şeyler… Buradayım, şuradayım, bunu yedim, şunu içtim. Eee tamam, ne yapalım yani?” sözleriyle tepkisini dile getiren sanatçı, sanal dünyanın yapmacıklığından bunaldığını açıkça ortaya koydu. Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, pek çok kullanıcı Arar’a hak verdi.
AJDA PEKKAN SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
Funda Arar, geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan’a duyduğu hayranlığı da dile getirmişti. Pekkan’ı bir ikon olarak tanımlayan Arar, onun enerjisine ve duruşuna övgüler yağdırmış, “Ajda Pekkan başka bir şey, bizim idolümüz” ifadelerini kullanmıştı.
“KONSER RAKAMLARI ABARTILIYOR”
Kıbrıs konserlerine ödenen astronomik ücret iddialarına da açıklık getiren Arar, kamuoyunda konuşulan rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sahne arkası giderlerin göz ardı edildiğini belirten sanatçı, konser gelirlerinin sadece sanatçının cebine gittiği algısının yanlış olduğunun altını çizdi.
EVLİLİK ÜZERİNE DOBRA AÇIKLAMALAR
2004 yılında müzisyen Febyo Taşel ile hayatını birleştiren Funda Arar, 21 yıllık evliliğiyle örnek gösterilen isimlerden biri. Uzun soluklu ilişkilerin zorlaştığına dikkat çeken sanatçı, evliliğin emek, sabır ve anlayış gerektirdiğini söyledi.
“Hızlı tüketim çağındayız, ilişkiler de bundan nasibini alıyor” diyen Arar, her evlilikte fikir ayrılıkları ve tartışmaların olabileceğini, önemli olanın vazgeçmek değil, yeniden toparlanabilmek olduğunu vurguladı.
Gerçekçi ve samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Funda Arar, hem kariyeri hem de özel hayatındaki istikrarlı duruşuyla bir kez daha hayranlarının takdirini kazandı.