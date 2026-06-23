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Alvaro Arbeloa, gelecek sezon Premier Lig’de görev yapacak. Marco Silva’nın ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fulham’ın, İspanyol çalıştırıcıyla anlaşmaya vardığı belirtildi.

The Athletic’te yer alan habere göre Fulham ile Arbeloa, 3 yıllık sözleşme için son görüşmeleri yürütüyor. Görüşmelerde kadro planlaması ve teknik ekip yapılanmasının ele alındığı ifade edildi.

Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid’de başlayan 43 yaşındaki çalıştırıcı, İspanyol ekibinde altyapı takımlarında görev yaptıktan sonra Xabi Alonso’nun ayrılığı sonrası A takımda da yer almıştı.

Arbeloa, futbolculuk döneminde İngiltere’de Liverpool ve West Ham United formaları giymişti.