Fulham, teknik direktör Marco Silva'nın sezon sonunda kulüpten ayrılacağını resmen açıkladı.

2021 yılında göreve gelen Portekizli çalıştırıcı, Londra ekibinde geçirdiği beş yıllık dönemin ardından Craven Cottage'a veda etti.

FULHAM'I PREMIER LİG'E TAŞIDI

Marco Silva, göreve geldiği ilk sezonda Fulham'ı yeniden Premier Lig'e yükseltmeyi başardı.

Deneyimli teknik adam ayrıca kulübe 21 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu kazandırdı.

İngiliz ekibi, Silva yönetiminde sonraki dört sezonda da Premier Lig'de kalıcı hale gelirken, her sezon orta sıralarda yer aldı.

REKOR PUAN TOPLADI

Fulham, 2024-25 sezonunda topladığı 54 puanla Premier Lig tarihindeki en yüksek puanına ulaştı.

Bu sezon da Avrupa kupaları yarışının içinde yer alan Londra temsilcisi, son haftalardaki puan kayıpları sonrası ligi 11. sırada tamamladı.

MARCO SILVA'DAN DUYGUSAL VEDA

Portekizli teknik adam taraftarlara hitaben yayımladığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarlarımıza; ilk günden itibaren bizden desteğinizi esirgememenizi istemiştim. Son beş yılda bunu fazlasıyla yaptınız. Birlikte çok şey başardık. Ekibim ve ben desteğinizi her zaman hissettik. Bunu asla unutmayacağım. Fulham her zaman kalbimde olacak ve er ya da geç Craven Cottage'a geri döneceğim."

BENFICA İDDİASI GÜÇLENDİ

İngiliz ve Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Marco Silva'nın yeni durağı Benfica olacak.

Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktör arayışına giren Portekiz ekibinin, Silva'ya 2+1 yıllık sözleşme teklifi hazırladığı öne sürüldü.