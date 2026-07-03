Kaynak: İHA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuş olaylarının tespiti, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhşa zorlandığı değerlendirilen kadınların kurtarılması ve suçu işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

3 AYLIK TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takipli projeli dosya kapsamında harekete geçen ekipler, 30 Haziran 2026 günü saat 07.00 sıralarında Antalya ve Adana'da eş zamanlı planlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16'sı erkek, 1'i kadın olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 24 cep telefonu, 3 bilgisayar, 247 bin 400 TL, 3 bin 410 euro ve bin 570 dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 35 mağdur kadının kurtarılması sağlandı.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Devam eden çalışmalarda 1 şüphelinin daha tespit edilmesiyle dosya kapsamında şüpheli sayısı 18'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.