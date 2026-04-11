Kahramanmaraş merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen dev operasyonda, fuhşa teşvik ve suç örgütü kurma suçlamasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 20’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Nisan tarihinde düğmeye basılan operasyon; Kahramanmaraş, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Ankara, Uşak, Mersin ve Gaziantep illerini kapsadı.

Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü mali incelemeler, şebekenin ulaştığı dudak uçuklatan rakamları gözler önüne serdi. Şüphelilerin toplam 716 milyon 229 bin TL tutarında bir işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ve ziynet eşyasına el konuldu.

20 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen, aralarında 4 yabancı uyruklunun da bulunduğu 24 zanlı hakkında karar verildi. 20 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.