Kaynak: ANKA

Fuat Oktay: "Gittiğimiz her ülkede AB'nin stratejik körlüğü kabul ediliyor"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Çekya ziyaretinde ikili ilişkiler, vize, savunma sanayi ve Gazze konularının ele alındığını belirterek, "Gittiğimiz her ülkede, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde, Avrupa Birliği’nin stratejik körlük içerisinde olduğunu hepsi kabul etmiş durumda. Türkiye bu stratejik körlüğü kıracak ana etkendir" dedi.

VİZE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ GÖRÜŞÜLDÜ

Parlamenter diplomasi boyutunda ilişkilerin geliştirilmesinde gecikildiğinin her iki tarafça fark edildiğini söyleyen Oktay, daha önce Ankara’da yapılan ilk toplantının ardından ikinci buluşmanın Prag’da gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Ama şimdi gördük ki aslında bu açığı daha hızlı kapatmamız adına üçüncüsünü yine Ankara’da düzenlememiz gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Temaslar kapsamında Birinci Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı, Dışişleri, Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkanı ve heyeti, AB ile İlişkiler Komisyonu, Senato Dışişleri Komisyonu, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu ve Dostluk Grubu ile bir araya geldiklerini aktaran Oktay, görüşmelerde vize sorunlarının çözümü, Türkiye-AB Schengen çerçevesindeki katkılar ve ikili ilişkilerin ele alındığını kaydetti.

'HANTAL BİR AVRUPA BİRLİĞİ...'

Avrupa Birliği’nin mevcut yapısına ilişkin eleştirilerini dile getiren Oktay, AB’nin endişeleri ve korkularıyla hareket ederek kendi çıkmazını oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

"Gittiğimiz her ülkede, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde, Avrupa Birliği’nin stratejik körlük içerisinde olduğunu hepsi kabul etmiş durumda. Yani Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilişkileri noktasında nasıl geriden takip ettiğini, nasıl endişeleri ve korkularıyla hareket ettiğinden dolayı kendi çıkmazını kendisinin oluşturduğunu ve bunu da kendisinin sonunda fark etmeye başladığını, çok ciddi ‘over regulation’ dediğimiz, yani aşırı bir regülasyon boyutuna girdiğini, esnekliğini tamamen kaybettiğini ve üye ülkelere neredeyse ayak bağı olmaya başlayan hantal bir Avrupa Birliği’ni görüyor."

AB dış politikasının Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin konularına esir olduğunu ve 28 ülkenin oy birliğiyle karar alması gerektiği için stratejik adımların atılamadığını ifade eden Oktay, "Türkiye bu stratejik körlüğü kıracak ana etkendir, Avrupa Birliği ilişkileri boyutunda. Türkiye’nin AB’ye olan üyeliğinin aslında o körlükten vizyoner bir boyuta çıkaracak asıl etken Türkiye’dir burada" dedi.

ÇEKYA'DAN KATKI İSTENDİ

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 7,5 milyar dolara yaklaştığını Çekya Ticaret Bakanı'ndan öğrendiklerini belirten Oktay; savunma sanayi, hava savunma sistemleri, drone, anti-drone ve otomotiv (Şkoda) sektörlerindeki iş birliği imkanlarına değinerek, "Made in EU" / "Made in AB" kapsamında endüstriyel hızlandırma yasasıyla Türkiye’de üretilen ürünlerin AB pazarına rahat girmesi için Çekya’dan katkı istendiğini belirtti.

'İSRAİL İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARDAN ÇIKMALI'

Çekya’nın İsrail ile yakın ilişkilerine dikkat çeken Fuat Oktay, Gazze’de yaşanan katliam ve soykırım boyutunu muhataplarına aktardıklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Çekya aslında iyi bilinen bir İsrail dostu bir devlet. Dedik ki: Madem siz dostsunuz, biz bunu söylüyoruz ama sizin söylemeniz daha etkilidir. Dolayısıyla sizin dost olarak bunu İsrail’e daha samimi şekilde anlatıyor olmanız önemli. Bu mesajı iletiyor olmanız önemli. Eğer İsrail bu mesajı almazsa, Netanyahu hükümeti sadece yakın gelecekteki kendi seçimlerinde başarılı olma adına bu katliamlara ve yayılmacı politikasına devam ederse, tüm dünyadaki Yahudileri ve İsrail’i yalnızlaştıracak. Bunun sonucu göstergesi de İngiltere, Norveç, İtalya ve Avrupa’daki Finlandiya, Danimarka gibi birçok ülke tarafından, on iki ülke tarafından alınan Batı Şeria’daki yerleşimcilerin zulümlerine karşı alınan aslında bir yaptırımlar kararı. Bu aslında Almanya’nın eğer ki itirazı olmasaydı AB’de alınması istenen bir karardı. Şimdi Türkiye’nin de dâhil olduğu yedi ülke de buna dahil oldu.

İsrail’in işgal ettiği komşu ülke topraklarından çıkması gerektiğini ifade eden Oktay, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda da Türkiye’nin barışın sağlanması adına üzerine düşeni yapmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.