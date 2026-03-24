Samsunspor'un sezon ortasında yollarını ayırdığı Alman teknik adam Thomas Reis'in önceki gün yaptığı açıklamalarda Karadeniz ekibinin kadro planlamasında herhangi bir söz hakkı olmadığını öne sürmüştü.

FUAT ÇAPA: 'TÜM TRANSFERLERDEN KENDİSİ HABERDARDI'

Samsunspor Sportif Direktörü Fuat Çapa, HT Spor canlı yayınına bağlanarak Thomas Reis'in bu sözlerine cevap verdi.

Fuat Çapa, "Açıkçası bizim için üzücü oldu. Hoca gelirken bizim transfer yasağımız olduğunu bilerek geliyordu ve mevcut kadroya geliyordu. Yapılan tüm transferlerden kendisi haberdardı çünkü bizzat ben kendisiyle iletişim hâlindeydim. Telefonumda mesajlar hâlâ duruyor." şeklinde konuştu.