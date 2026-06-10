Kaza, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Nuri İ., henüz belirlenemeyen bir nedenle kullandığı A34 NSM 978 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybededip önündeki iki otomobile çarptı.

FSM köprüsü çıkışı kilitlendi: Otoyolda zincirleme kaza - Resim : 1

Kaza nedeniyle araç takla attı, sürücü aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

FSM köprüsü çıkışı kilitlendi: Otoyolda zincirleme kaza - Resim : 2

Yaralı sürücü vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

FSM köprüsü çıkışı kilitlendi: Otoyolda zincirleme kaza - Resim : 3

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafikte yoğunluk oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

FSM köprüsü çıkışı kilitlendi: Otoyolda zincirleme kaza - Resim : 4