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İstanbul'un Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde meydana geldi. M.N.İ idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Mercedes marka araç ile otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters döndü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde mahsur kalan sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı.

Kaza geçiren sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası köprü çıkışında bir süre yoğun trafik oluştu. Takla atan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.