İstanbul'da trafikte yaşanan bir tartışma, toplu taşıma aracındaki yolculara korku dolu anlar yaşattı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında motosiklet sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında çıkan gerginlik kısa sürede büyüdü.

İddiaya göre, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan taraflar arasında sözlü atışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, elindeki bir cismi hareket halindeki İETT otobüsüne fırlattı.

OTOBÜSÜN CAMI KIRILDI

Atılan cismin isabet ettiği otobüsün camı kırılırken, araç içerisinde bulunan yolcular büyük korku yaşadı. Olayın ardından motosiklet sürücüsü bölgeden hızla uzaklaştı.

Otobüste bulunan bazı yolcular yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde yolcuların panik yaşadığı anlar dikkat çekti.

PANİK ANLARI KAMERADA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, otobüste maddi hasar oluştu.

Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlatması beklenirken, cep telefonu görüntüleri sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.