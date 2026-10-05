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Kaynak: İHA

Saat 11.15 sıralarında Umurbey beldesinde meydana gelen kazada, İddiaya göre, 23 FL 423 plakalı tankerin freni patladı. O esnada tankerin güzergahı üzerinde olan 07 TH 983, 10 TH 591, 17NH670 ve 34 PRB 483 plakalı otomobiller zincirleme kazaya neden oldu.

İhbar sonrası olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahaleden sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis kazaya işli ilgili inceleme başlattı.