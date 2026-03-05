Malatya’nın Battalgazi ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonun müstakil eve çarpması sonucu meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Fren patlaması nedeniyle yaşanan kazada sürücü araçta sıkışırken, ev sakinleri saniyelerle kurtuldu.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Fırıncı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan ağır yük taşıyan bir kamyonun frenleri aniden boşaldı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen direksiyon hakimiyetini kaybettiği dev araç, yol kenarında bulunan tek katlı bir eve çarparak durabildi.

ZAMANLA YARIŞ

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun kabininde sıkışan sürücü için bölgeye hızla Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ODADA KİMSE OLMAMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Kaza sırasında evde bulunan vatandaşların, kamyonun çarptığı bölümün dışındaki farklı bir odada olmaları olası bir can kaybını önledi. Çarpmanın etkisiyle evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, duvarların yıkıldığı görüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.