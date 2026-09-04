Freni çekilmeyen tanker şehri birbirine kattı

Bu sırada sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen tanker, hareket etmeye başladı. Tankerin hareket ettiğini fark eden sürücü İ.K., araca müdahale etmeye çalışsa da su dolu tanker duramayarak önce F.H.'ye ait park halindeki 35 DBF 502 plakalı araca, ardından S.K. yönetimindeki 07 BTY 385 plakalı araca çarptı.