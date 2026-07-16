Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeyken freni boşalan traktörün hareket etmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Şahin Ö. (53), 16 BIG 84 plakalı traktörünün römorkuna saman balyası yüklediği sırada park halindeki araç freninin boşalmasıyla hareket etmeye başladı.
Hareket eden traktörü durdurmak isteyen Şahin Ö., dengesini kaybederek aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.