Karabük’ün Safranbolu ilçesinde freni patlayan yolcu dolmuşu, önce bir otomobile ardından tarihi Cinci Hamamı’nın duvarına çarparak durabildi. Kazada bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sularında Safranbolu’nun tarihi bölgesinde, Eski Çarşı mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; E.E. yönetimindeki 78 M 6079 plakalı yolcu dolmuşu, Beybağı Kavşağı’ndan meydana doğru ilerlediği sırada fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, hızla ilerleyerek önce yol kenarında park halinde bulunan 74 AV 803 plakalı otomobile çarptı. Duramayan minibüs, ancak Mehmet Kurtulan Meydanı’nda bulunan tarihi Cinci Hamamı’nın duvarına çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anında dolmuşta yolcu olarak bulunan ve sürücünün eşi olduğu belirlenen Ö.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Safranbolu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza sonucunda her iki araçta ve tarihi hamamın duvarında maddi hasar oluştu. Emniyet güçleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.