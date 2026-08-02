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Kaynak: İHA

Karabük'te park etmeye çalıştığı otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü, aracıyla bir kafeye daldı. Kazada iş yerinde oturan bir müşteri yaralanırken, olay paniğe neden oldu.

Kaza, 100. Yıl Mahallesi 1025 No'lu Sokak'ta bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.O. yönetimindeki 78 ACK 402 plakalı otomobil, park manevrası sırasında iddiaya göre sürücünün fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıktı.

Kaldırıma çıkan otomobil, kafede oturan 34 yaşındaki Emre Erkartal'a çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan Emre Erkartal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.