Kaza, Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan V. kullandığı motosikletle, yolun karşısına geçmeye çalışan Sündüs Ö. ve Sevgi Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın ve motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Fren bile yapamadı: Beşiktaş'ta Motosiklet iki kadına böyle çarptı - Resim : 1

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sündüs Ö. ve Sevgi Y. Cemil Taşcıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Fren bile yapamadı: Beşiktaş'ta Motosiklet iki kadına böyle çarptı - Resim : 2

Motosiklet sürücüsü Emirhan V. ise Samatya’da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Fren bile yapamadı: Beşiktaş'ta Motosiklet iki kadına böyle çarptı - Resim : 3

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Barbaros Caddesi’nde yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücünün motosikletle yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlara çarpması ve yola savrulmaları görülüyor.

Fren bile yapamadı: Beşiktaş'ta Motosiklet iki kadına böyle çarptı - Resim : 4