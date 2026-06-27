Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Kaza, Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan V. kullandığı motosikletle, yolun karşısına geçmeye çalışan Sündüs Ö. ve Sevgi Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın ve motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sündüs Ö. ve Sevgi Y. Cemil Taşcıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Emirhan V. ise Samatya’da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Barbaros Caddesi’nde yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücünün motosikletle yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlara çarpması ve yola savrulmaları görülüyor.