Olay, Kırklareli-Dereköy karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kırklareli yönünden Dereköy istikametine doğru ilerleyen otomobilde, fren sistemindeki teknik bir aksaklık nedeniyle yangın çıktı.

Aracından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, soğukkanlılığını koruyarak aracı durdurmayı başardı. Sürücü ve eşi, alevler tüm kabini sarmadan hemen önce kendilerini dışarı atarak bölgeden uzaklaştı.

KÜLE DÖNÜŞÜNÜ ÇARESİZCE İZLEDİLER

Kısa sürede büyüyerek tüm aracı etkisi altına alan alevlere müdahale edilemedi. Yol kenarına sığınan karı-koca, otomobillerinin küle dönüşünü büyük bir üzüntüyle takip etti. Olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesine rağmen, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.