Almanya Kupası yarı finalinde Stuttgart, uzatmalara giden maçta Freiburg’u 2-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı.
FREIBURG İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI
MHPArena’da oynanan karşılaşmada konuk ekip Freiburg, 28. dakikada Maximilian Eggestein’ın golüyle öne geçti.
İlk yarıyı geride kapatan Stuttgart, ikinci devrede baskısını artırdı.
UNDAV MAÇI UZATMAYA TAŞIDI
Ev sahibi ekip aradığı golü 70. dakikada buldu. Deniz Undav fileleri havalandırarak skoru 1-1’e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele uzatmalara gitti.
GALİBİYET GOLÜ 119. DAKİKADA GELDİ
Maç penaltılara giderken Stuttgart’ta sahneye Tiago Tomas çıktı. 119. dakikada ağları sarsan yıldız oyuncu, takımına 2-1’lik galibiyetle birlikte final biletini getirdi.
ATAKAN KARAZOR MAÇIN TAMAMINDA SAHADA KALDI
Stuttgart forması giyen milli futbolcu Atakan Karazor, karşılaşmanın tamamında sahada kaldı.
Tecrübeli oyuncu orta sahadaki performansıyla takımının finale uzanmasında önemli rol oynadı.
FİNALDE RAKİP BAYERN MÜNİH
Bu sonuçla Stuttgart, finalde Bayern Münih ile eşleşti. Almanya Kupası finali, 23 Mayıs’ta Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.