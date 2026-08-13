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Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Fred'in transferinde beklenen gelişme yaşandı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre Brezilyalı yıldız, Atletico Mineiro ile anlaşma sağladı.

3,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Habere göre Atletico Mineiro, Fred için Fenerbahçe'ye 2 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus ödeyecek.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu ise Brezilya ekibiyle 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

BERNARD: SABIRSIZLANIYORUZ

Atletico Mineiro forması giyen Bernard da transfer sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sabırsızlanıyoruz. Uzun süren bu sürecin sona ermek üzere olduğunu biliyoruz. Umarım en iyi şekilde sonuçlanır. Onunla Ukrayna'da 5 yıl boyunca birlikte oynadım ve çok yakın arkadaşım. Onun sahip olduğu kaliteyi, takımımıza neler katabileceğini ve böyle bir oyuncunun varlığıyla takımımızın seviyesinin ne kadar yükseleceğini biliyorum. Hem oyuncu olarak hem de insan olarak harika biri."

CEO'dan dikkat çeken sözler

Atletico Mineiro CEO'su Pedro Daniel de transfer sürecine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, Fred ile uzun süredir görüştüklerini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fred ile uzun zamandır görüşüyoruz. Kendisi kulüple çok özdeşleşmiş bir isim ve bizim için sadece teknik açıdan değil; davranış, performans ve kimlik açısından da muhteşem bir kazanç olacaktır. Bu hikaye sona yaklaşmak üzere. Umarım izlediğimiz diziler gibi mutlu sonla biter. Ancak biraz daha beklememiz gerekiyor."

Brezilya ekibinin kısa süre içinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.