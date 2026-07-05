Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Fred'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli ekipten ayrılmayı değerlendiren Brezilyalı orta saha oyuncusu, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından kararını değiştirdi.
FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR
Haberde, 32 yaşındaki futbolcunun yeni teknik ekiple çalışmaya sıcak baktığı ve kariyerine Fenerbahçe formasıyla devam etmek istediği belirtildi.
Fred'in takımda kalma yönündeki kararının, yönetim cephesinde de memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.