Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe'de üç sezon forma giyen ve Atletico Mineiro'ya transferi olan Fred Santos, İstanbul'dan ayrılmadan önce Sarı-Lacivertli kulübe veda etti.

Brezilyalı futbolcu, ailesiyle birlikte Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. Fred burada Teknik Direktör İsmail Kartal, takım arkadaşları, teknik heyet, idari kadro ve kulüp çalışanlarıyla bir araya geldi.

AZİZ YILDIRIM'DAN FRED'E 7 NUMARALI FORMA

Tesislerdeki vedasının ardından ailesiyle kulüp binasına geçen Fred, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de geçirdiği üç sezondaki katkıları nedeniyle Fred'e özel bir hediye takdim etti. Başkan Yıldırım ayrıca Brezilyalı futbolcuya 7 numaralı Fenerbahçe forması armağan etti.

'SEN ARTIK BU AİLENİN BİR PARÇASISIN'

Aziz Yıldırım, Fred'e Fenerbahçe ile bağlarını sürdürmesi yönünde mesaj verdi.

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe ile bağlarını hiçbir zaman koparma. Sen artık bu ailenin bir parçasısın ve her zaman da öyle kalacaksın. Bundan sonraki hayatında ve kariyerinde yolun açık olsun."

'ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA MUTLAKA GELECEĞİM'

Fenerbahçe'de geçirdiği dönemin kendisi ve ailesi açısından özel olduğunu belirten Fred Santos da veda sırasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu şunları söyledi:

"Hayatımızın en güzel üç yılını Fenerbahçe'de geçirdik. Burada çok güzel anılar biriktirdik. Fenerbahçe, futbol hayatım boyunca hatırlayacağım en güzel anların arasında olacak.

Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Nerede olursam olayım Fenerbahçe ile bağımı koruyacağım. Bu sezon bu takımın şampiyon olacağına yürekten inanıyorum. Şampiyonluk kutlamalarına mutlaka geleceğim."

FRED SON KEZ KADIKÖY'ÜN ÇİMLERİNE ÇIKTI

Yönetimle vedalaşmasının ardından Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne geçen Fred, üç sezon boyunca mücadele ettiği sahanın çimlerine son kez çıktı.

Brezilyalı futbolcu, ailesiyle birlikte kısa süre sahada kaldıktan sonra Fenerbahçe'ye veda etti.