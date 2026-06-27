Fransızların sıcakla mücadelesi gündem oldu: Raflarda ürün kalmadı

BİLİMSEL OLARAK NE KADAR ETKİLİ?

Blanc de Meudon'un camlarda kullanımına ilişkin doğrudan yapılmış kapsamlı bilimsel çalışmalar sınırlı olsa da, yansıtıcı beyaz yüzeylerin binaların sıcaklığını azaltabildiğine dair çok sayıda araştırma bulunuyor.

Bilimsel çalışmalar, özellikle beyaz çatı ve yüksek yansıtıcılığa sahip kaplamaların bina içi sıcaklığını yaklaşık 1,5 ila 2 derece düşürebildiğini gösteriyor. Ayrıca bu tür uygulamaların yoğun kullanıldığı bölgelerde çevre sıcaklığının da azalmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.