Sokaklarda beyaza boyanmış pencereler görenler bunun dekoratif bir tercih olduğunu düşünebilir. Uygulamanın amacı tamamen farklı. Artan sıcaklıklarla mücadele eden Fransızlar, iç mekanların daha serin kalmasını sağlamak için geleneksel bir malzemeye yönelmiş durumda.
Fransızların sıcakla mücadelesi gündem oldu: Raflarda ürün kalmadı
Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar, Fransa'da dikkat çekici bir uygulamayı yeniden gündeme taşıdı. Ülkenin birçok kentinde vatandaşlar, evlerinin camlarını beyaz bir tabakayla kaplayarak güneşin yakıcı etkisini azaltmaya çalışıyor.Kaynak: Diğer
Bu yöntemde kullanılan madde, "Blanc de Meudon" (Meudon Beyazı) adı verilen ince yapılı beyaz bir toz. Büyük ölçüde kalsiyum karbonattan oluşan bu malzeme suyla karıştırılarak cam yüzeyine uygulanıyor. Kuruduktan sonra oluşan mat beyaz tabaka, güneş ışınlarının önemli bir bölümünü yansıtarak içerideki ısı artışını sınırlandırmaya yardımcı oluyor.
Aslında Blanc de Meudon yeni bir keşif değil. Uzun yıllardır cam ustaları ve boyacılar tarafından cam yüzeylerini korumak amacıyla kullanılan bu malzeme, bugün enerji tasarrufu sağlayan düşük maliyetli bir serinletme çözümü olarak yeniden ilgi görüyor.
TALEP PATLADI, RAFLAR BOŞALDI
Fransız basınında yer alan haberlere göre sıcak hava dalgasıyla birlikte Blanc de Meudon'a olan talep hızla arttı. Birçok yapı markette ürün kısa sürede tükenirken, özellikle Fransa'nın batısındaki Auray kentinde vatandaşlar ürünü bulabilmek için farklı ilçelere gitmek zorunda kaldı.
Ouest France gazetesine konuşan Philippe isimli bir vatandaş, eşinin kentteki tüm yapı marketlerini dolaşmasına rağmen ürünü bulamadığını söyledi. Daha önce bu yöntemi denemeyi düşündüklerini ancak ertelediklerini belirten Philippe, yoğun talep nedeniyle şimdi ürünün neredeyse hiçbir yerde bulunamadığını ifade etti.
BİLİMSEL OLARAK NE KADAR ETKİLİ?
Blanc de Meudon'un camlarda kullanımına ilişkin doğrudan yapılmış kapsamlı bilimsel çalışmalar sınırlı olsa da, yansıtıcı beyaz yüzeylerin binaların sıcaklığını azaltabildiğine dair çok sayıda araştırma bulunuyor.
Bilimsel çalışmalar, özellikle beyaz çatı ve yüksek yansıtıcılığa sahip kaplamaların bina içi sıcaklığını yaklaşık 1,5 ila 2 derece düşürebildiğini gösteriyor. Ayrıca bu tür uygulamaların yoğun kullanıldığı bölgelerde çevre sıcaklığının da azalmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.
EKONOMİK VE ÇEVRE DOSTU ALTERNATİF
Blanc de Meudon'un en büyük avantajları arasında düşük maliyeti, kolay uygulanabilmesi ve yaz sonunda yalnızca suyla temizlenebilmesi yer alıyor. Özellikle klima kullanımını azaltmak isteyen ya da enerji faturalarını düşürmeyi hedefleyen ev sahipleri için ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek arttığı bir dönemde bu tür pasif serinletme yöntemlerinin daha fazla ilgi görebileceğini belirtiyor. Önümüzdeki yıllarda beyaza boyanmış pencereler yalnızca Fransa'da değil, sıcak hava dalgalarının etkili olduğu birçok ülkede daha yaygın hale gelebilir.