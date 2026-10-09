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Avrupa’nın önde gelen yapay zekâ girişimlerinden Mistral AI, "Le Chonk" kod adıyla geliştirdiği yeni nesil amiral gemisi modeli Mistral Large 4’ü (ML4) tanıttı. Toplamda 1 trilyon parametreye sahip olan yapım, Batı merkezli yapay zekâ geliştiricileri arasında açık ağırlıklı (open-weights) mimaride sunulan en güçlü model unvanını üstleniyor.

ÖNCE ÖN İZLEME, AĞIRLIKLAR 27 EKİM’DE YAYIMLANACAK

ML4, ilk etapta geliştiriciler, siber güvenlik araştırmacıları ve kamu kurumlarının deneyimine sunulan ön izleme sürümüyle kullanıma açıldı. Şirket, yaklaşık üç haftalık değerlendirme sürecinin ardından model ağırlıklarını 27 Ekim’de özel bir Mistral lisansı altında genel indirmeye sunacağını bildirdi.

4 BİN NVIDIA GRACE BLACKWELL GPU İLE İKİ AYDA EĞİTİLDİ

Şirketin Avrupa’daki özgün veri merkezlerinde konumlandırılan 4 bin adet Nvidia Grace Blackwell GPU ile eğitilen model, iki aylık yoğun bir eğitim sürecini geride bıraktı. 160'tan fazla dilde eğitilen ML4, Avrupa Birliği’nin tüm resmi dillerini kapsayacak şekilde optimize edildi.

SEYREK MİMARİ SAYESİNDE DÜŞÜK MİKRO İŞLEM YÜKÜ

Model, 1 trilyonluk devasa parametre boyutuna rağmen "seyrek mimari" (sparse architecture) altyapısını kullanıyor. Çıkarım (inference) esnasında toplam parametrelerin tamamı yerine yalnızca 49 milyar aktif parametre çalıştırılıyor. Bu sayede işlem maliyetleri ve donanım gereksinimleri optimize edilirken, toplam model kapasitesi en üst seviyede korunuyor. Bir önceki nesil Mistral Large 3 modeli ise 675 milyar toplam ve 41 milyar aktif parametreyle 3 bin adet Nvidia H200 üzerinde eğitilmişti.

YAZILIMDAN ÇİP TASARIMINA VE SİBER SAVUNMAYA KADAR GENİŞ KULLANIM

Çok modlu (multimodal) girdileri işleme yeteneğine sahip olan ve çıktı tarafında metin üreten ML4; yazılım mühendisliği, finansal analiz, üretim, teknik çizim, uydu görüntü analizi ve çip tasarımı alanlarında yüksek performans vadediyor.

Mistral, özellikle siber güvenlik yeteneklerini stratejik bir alan olarak konumlandırıyor. Kapalı kaynaklı yapay zekâ modellerinin katı güvenlik politikaları nedeniyle reddedebildiği çift kullanımlı (dual-use) savunma ve siber güvenlik analizlerinde, kurumların kendi sunucularında çalıştırabilecekleri açık ağırlıklı modellerin stratejik bağımsızlık sağlayacağı vurgulanıyor.

YAZILIM TESTLERİNDE LİDERLİK İDDİASI

Paylaşılan ilk şirket verilerine göre ML4, yazılım mühendisliği yeteneklerini ölçen DeepSWE v1.1 testinde yüzde 62 başarı oranına ulaştı. Rakip sistemlerden Reflection AI (Beam) yüzde 44, Qwen 3.8 Max yüzde 51, DeepSeek V4 Pro yüzde 57 ve GLM-5.3 yüzde 61 seviyesinde kalırken, ML4’ün bağımsız platformlardaki detaylı test sonuçları merakla bekleniyor.